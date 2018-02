Condividi | Red 11:12 «Il dialogo e la condivisione sono alla base della prevenzione», ha dichiarato nell´incontro tenuto ieri sera a Cagliari, l´assessore regionale della Difesa dell´Ambiente Donatella Spano Protezione civile: incontro programmatico con l´Anci



CAGLIARI - Sicurezza delle popolazioni, adattamento della pianificazione per i rischi idraulico ed idrogeologico ed aggiornamento della pianificazione antincendi. Questi i temi al centro dell'incontro di ieri sera (mercoledì), a Cagliari, tra l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano, il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana ai vertici della Protezione civile regionale, il direttore della Protezione civile Graziano Nudda, il comandante del Corpo forestale Gavino Diana ed il direttore generale dell'agenzia Forestas Antonio Casula.



Prosegue il dialogo fortemente collaborativo instaurato tra la Regione Autonoma della Sardegna e gli Enti locali, grazie al tavolo aperto nel 2017. Le novità della normativa nazionale del decreto legislativo del 22 gennaio, che ha riformato il Sistema di protezione civile richiedono un aggiornamento a livello regionale. «Il nuovo riordino della Protezione civile nazionale, con il decreto della scorsa settimana, determina la necessità di rendere coerente la nostra pianificazione regionale con le nuove disposizioni», spiega l’assessore con delega alla Protezione civile.



Fondamentale per Regione e Anci l'informazione e la condivisione dei temi. «Vogliamo continuare a essere pronti - prosegue Spano - e a lavorare in sinergia con i Comuni, con una puntuale condivisione dei nuovi contenuti. Naturalmente siamo impegnati da subito anche sull'antincendi per definire tutti gli interventi di prevenzione e divulgazione delle buone pratiche in totale condivisione con i territori. La prevenzione è sempre la migliore scelta». Alla programmazione dell'attività di informazione 2018, seguiranno una prossima riunione con l'apposito gruppo di lavoro interno all'Anci e quattro incontri territoriali per informare sulla nuova normativa nazionale.



