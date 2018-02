Condividi | M.P. 21:46 La squadra è partita ieri verso Wetzlar, dove domani e sabato disputerà quattro gare Gsd Porto Torres in Germania: c´è la Champions



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres si è imbarcato ieri sera per il lungo viaggio verso Wetzlar (città nella quale visse Johann Wolfgang Goethe e ambientò il suo celebre romanzo epistolare “I dolori del giovane Werther”), in Assia, dove domani, venerdì 2 febbraio, e sabato 3 disputerà i Preliminary Rounds di Champions League. La competizione vede impegnate 14 squadre, divise in tre gironi. La formazione guidata da coach Lamine Sene è inserita nel Girone A, insieme ai tedeschi del RSV Lahn-Dill (società organizzatrice della manifestazione per quanto riguarda, appunto, il Gruppo A), ai turchi del Galatasaray S.K., ai francesi del cs Meaux bf ed ai britannici dell’Oldham Owls.



Le prime due squadre di ogni girone accedono ai quarti di finale della Champions (dove trovano ad attenderle le due finaliste dello scorso anno, Ilunion Madrid, detentrice del titolo, e Cantù), le terze alla fase finale di EuroLeague 1 (André Vergauwen Cup), le quarte alla fase finale di EuroLeague 2 (Willy Brinkmann Cup), mentre le quinte terminano il proprio cammino europeo. Girone durissimo per il Gsd, che cercherà comunque di compiere l’impresa. Le due favorite all’avanzamento in Champions League sono il Lahn-Dill ed il Galatasaray, quest’ultima vincitrice della scorsa Vergauwen Cup e con a disposizione un roster importante come fino a pochi anni fa (cinque volte sul tetto d’Europa). Tra le fila della formazione di Istanbul, l’indimenticato, in casa Porto Torres, Piotr Luszynski.



Il Lahn-Dill, di contro, nella passata stagione, è arrivato fino alla semifinale della massima competizione europea, la Champions Cup, in cui è stato battuto dalla Briantea84 Cantù. Ma proprio a Cantù ha “scippato” lo statunitense Brian Bell, che è andato a rinforzare un gruppo già di altissima qualità. Un po’ più “abbordabili” le altre due avversarie, cs Meaux bf e Holdham Owls. I francesi, che hanno vinto tre volte la Coppa Campioni, tra il 1999 ed il 2001, si affidano in particolare alle qualità di Audrey Cayol ed ai due nazionali olandesi Mattijs Bellers e Robin Poggenwisch.



Il team britannico, invece, non ha stranieri nel proprio roster e punta su tre giocatori nel giro delle Nazionali inglesi, tra categorie giovanili e senior, (l’ex Sassari Billy Bridge e Jack Perry, campioni del mondo nel 2017 con l’Under-23 e la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, Gregg Warburton) e schiera due donne, Laurie Williams (oro ai Mondiali femminili Under-25 del 2015 e bronzo agli Europei con la Nazionale maggiore) e Robyn Love, che nel 2016 ha partecipato alle Paralimpiadi di Rio. La formula dei Preliminary Rounds di Champions League prevede che tutte le squadre si incontrino, pertanto ogni formazione disputerà due gare al giorno, una al mattino ed una al pomeriggio.



Calendario delle partite del Gsd Key Estate Porto Torres:



Venerdì 2 febbraio



Ore 11 Oldham Owls – Gsd Key Estate Porto Torres



Ore 17.45 Gsd Key Estate Porto Torres – Galatasaray S.K.



Sabato 3 febbraio



Ore 12.45 GSD Key Estate Porto Torres – cs Meaux bf



