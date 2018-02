Condividi | M.P. 20:20 Si chiama “Barcellona – Cagliari solo andata” lo spettacolo di teatro e musica presentato dalla scuola media Monte Angellu dell’Istituto comprensivo numero 2, in programma sabato 10 febbraio alle 12 presso l’Auditorium di via Porrino Il tenore Demuro a teatro con gli studenti di Monte Angellu



PORTO TORRES - Si chiama “Barcellona – Cagliari solo andata” lo spettacolo di teatro e musica presentato dalla scuola media Monte Angellu dell’Istituto comprensivo numero 2, in programma sabato 10 febbraio alle 12 presso l’Auditorium di via Porrino. Protagonisti gli studenti delle classi prime e seconde della sezione c, attori e ballerini della rappresentazione diretta dall’insegnante Celestina Masia.



Ospite d’eccezione il tenore lirico turritano Francesco Demuro che prenderà parte dell’iniziativa. Considerato uno degli interpreti più rappresentativi del cantu a chiterra. Nel 2004 esordì nell’opera lirica “Il Trovatore” al teatro Verdi di Sassari nel coro dell’associazione corale Luigi Canepa. Poco dopo il suo esordio, debuttò nei piu' prestigiosi palcoscenici mondiali riscuotendo un successo di pubblico e critica.



Lo spettacolo racconta la storia di Violante Carroz iniziata nel 1469 dopo la morte del padre vicerè e conte Giacomo. Quello stesso anno, viene sottoposta ad una rigida tutela da parte dello zio Nicolò Carroz d'Arborea. Nel 1470 viene nominata contessa del castello di Quirra e contessa di Cagliari con sede nel castello di San Michele.