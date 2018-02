Condividi | Red 13:38 Questa mattina, gli uffici comunali di Porta Terra hanno ospitato l´incontro tra il sindaco ed il direttore marittimo del nord Sardegna. Le prospettive di sviluppo del porto al centro della visita Rilancio del porto di Alghero: Bruno incontra Trogu



ALGHERO - Incontro tra il sindaco di Alghero Mario Bruno ed il direttore marittimo del nord Sardegna, capo del Compartimento e comandante del Porto di Olbia, capitano di Vascello Maurizio Trogu, accompagnato dal tenente di Vascello Roberto Fronte, comandante del porto di Alghero. Nell’incontro di questa mattina (giovedì), negli uffici comunali di Porta Terra, si è parlato del porto e delle prospettive di sviluppo legate alla recenti decisioni da parte della Regione autonoma della Sardegna, che ha deciso di affidare al Comune la stesura del Piano regolatore.



Inoltre, nei giorni scorsi, a Cagliari, è stato sbloccato anche l’iter dei lavori di razionalizzazione e completamento dell’infrastruttura portuale Alghero, lavoro anche in questo caso delegati al Comune per 3milioni di euro. L’obiettivo è quello del rilancio del porto di Alghero, la valorizzazione in termini di servizi e di nuova occupazione.



