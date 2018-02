Condividi | A.S. 13:07 Confermati i comizi elettorali del Movimento 5 Stelle nell´Isola. Salta la tappa di Alghero per il candidato premier Luigi Di Maio, atteso in Sardegna il 4 e 5 febbraio 5 tappe per Luigi Di Maio, salta Alghero



SASSARI - Sarà un vero e proprio tour de force il "rally" di Luigi Di Maio il 4 e 5 febbraio in Sardegna. Saranno cinque le tappe ufficializzate dal coordinatore della campagna elettorale nell'Isola, Mario Puddu, sindaco di Assemini, che ha anche annunciato il ritorno in Sardegna del candidato premier il 23 febbraio.



Il "rally" del vice presidente della Camera uscente inizierà domenica da Cagliari, alle 9 al mercato di Sant'Elia, per poi proseguire alle 11, a Carbonia, nel palazzetto dello sport. Infine chiuderà la sua prima giornata sarda alle 17.30, nei locali dell'Ex-Me a Nuoro.



