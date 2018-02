Condividi | Red 13:11 Convenzione tra Comune di Alghero, Parco di Porto Conte, Ente Foreste ed Istituto Agrario: l´obiettivo è quello di rinverdire i fasti di uno dei polmoni più forniti ed all’avanguardia nel territorio che in passato, fino ai primi Anni Novanta, ha rappresentato il fiore all’occhiello del Comune di Alghero Un nuovo vivaio comunale nel territorio del Parco



ALGHERO - Comune di Alghero, Parco di Porto Conte, Ente Foreste e Istituto Agrario alleati per la rinascita del vivaio comunale. L’obiettivo è quello di rinverdire i fasti di uno dei polmoni più forniti ed all’avanguardia nel territorio che in passato, fino ai primi Anni Novanta, ha rappresentato il fiore all’occhiello del Comune di Alghero.



La mozione, approvata dall’Assemblea civica nella seduta del 27 gennaio, impegna la Giunta comunale, ed in particolare l’assessore all’Ambiente, a porre in essere tutti gli atti necessari affinché si possa arrivare in tempi brevi alla stipula di una convenzione tra Enti ed istituto scolastico per la realizzazione e gestione del nuovo vivaio. La proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale attraverso una mozione presentata dai consiglieri Alessandro Nasone e Mimmo Pirisi, punta a dotare la città di un grande laboratorio del verde da realizzarsi nel territorio del Parco di Porto Conte che possa fornire piante di alto fusto, arbusti, piante ornamentali di origine locale o mediterranea da utilizzare nei parchi cittadini e negli spazi pubblici.



«Oggi risulta quasi impossibile investire nel verde a causa dei tagli nazionali e regionali e di conseguenza tenere su livelli di qualità il decoro e il verde urbano. L’iniziativa, quindi – spiegano Nasone e Pirisi – oltre a rendere le aree verdi della città più vivibili, contribuirà al rimboschimento di parti del territorio attualmente spoglie per natura o per il passaggio di incendi. Inoltre – aggiungono – la partecipazione dell’Istituto Agrario di Santa Maria La Palma potrebbe rivelarsi utile per l’educazione ambientale degli studenti e modello per le altre scuole della città».



