Condividi | Red 12:04 Strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese. Venerdì 2 febbraio, Sassari ospiterà l´unica tappa sarda dell´evento organizzato da ConfIndustria Industry 4.0: la quarta rivoluzione industriale



SASSARI – Domani, venerdì 2 febbraio, nell' Incubatore dell’Università degli studi di Sassari CubAct, in Via Rockefeller 54, si terrà l'evento “Industry 4.0”, organizzato da ConfIndustria per la formazione imprenditoriale. L'incontro si aprirà alle 9.45, con una conferenza stampa alla quale interverrà il delegato dell'Università di Sassari per il trasferimento tecnologico e grandi attrezzature Gabriele Mulas, il presidente di ConfIndustria centro ord Sardegna Giuseppe Ruggiu, il presidente del Digital Innovation Hub della Sardegna Alberto Scanu.



Sassari sarà dunque sede dell'unica tappa regionale del percorso formativo e informativo “Industry 4.0: Strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese”, il programma ideato da ConfIndustria, che si articolerà a livello nazionale attraverso diciotto incontri sul territorio. All'iniziativa, collaborano il Digital innovation hub della Sardegna e l’Ufficio per il Trasferimento tecnologico dell’Università di Sassari, il luogo in cui l'impresa incontra la ricerca.



L'obiettivo è spiegare cosa si intende per Industria 4.0 ed accompagnare le imprese italiane verso la quarta rivoluzione industriale. Modererà i lavori della giornata il giornalista de Il Sole 24 ore Luca Orlando. Proprio per “prepararsi al futuro”, come ricorda il sito dedicato di ConfIndustria, l'incontro vuole essere un punto di riferimento per avere le idee più chiare sull'ampio e variegato panorama di Industria 4.0. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la preiscrizione. Commenti SASSARI – Domani, venerdì 2 febbraio, nell' Incubatore dell’Università degli studi di Sassari CubAct, in Via Rockefeller 54, si terrà l'evento “Industry 4.0”, organizzato da ConfIndustria per la formazione imprenditoriale. L'incontro si aprirà alle 9.45, con una conferenza stampa alla quale interverrà il delegato dell'Università di Sassari per il trasferimento tecnologico e grandi attrezzature Gabriele Mulas, il presidente di ConfIndustria centro ord Sardegna Giuseppe Ruggiu, il presidente del Digital Innovation Hub della Sardegna Alberto Scanu.Sassari sarà dunque sede dell'unica tappa regionale del percorso formativo e informativo “Industry 4.0: Strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese”, il programma ideato da ConfIndustria, che si articolerà a livello nazionale attraverso diciotto incontri sul territorio. All'iniziativa, collaborano il Digital innovation hub della Sardegna e l’Ufficio per il Trasferimento tecnologico dell’Università di Sassari, il luogo in cui l'impresa incontra la ricerca.L'obiettivo è spiegare cosa si intende per Industria 4.0 ed accompagnare le imprese italiane verso la quarta rivoluzione industriale. Modererà i lavori della giornata il giornalista de Il Sole 24 ore Luca Orlando. Proprio per “prepararsi al futuro”, come ricorda il sito dedicato di ConfIndustria, l'incontro vuole essere un punto di riferimento per avere le idee più chiare sull'ampio e variegato panorama di Industria 4.0. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la preiscrizione.