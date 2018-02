Condividi | Red 12:20 Il 20 febbraio nuova conferenza di servizi. Continuano le polemiche su quanto sta accadendo in questi mesi nella zona, lungo le coste sud di Alghero. Secondo il Gruppo d’intervento giuridico onlus, da sempre attendo a quando accade nell´ambiente della Sardegna, «si tratta di un caso davvero emblematico di come gli interessi economici non “governati” energicamente possano portare al degrado dei valori ambientali di una città» 5 piani a Calabona: il Tar tiene accese le ruspe



ALGHERO - Occhi puntati su quanto sta accadendo in questi mesi nella zona del Calabona, lungo le coste sud di Alghero [



Come ricorda il Grig, la Mp Finance ha già realizzato alcuni complessi edilizi nella zona e ora punta alla realizzazione di due edifici residenziali sul mare alti 21metri, a circa 40metri dalla battigia. L'area rientra in zona urbanistica “B3” del Piano regolatore generale ed un edificio è già stato realizzato nel silenzio generale, in forza del provvedimento Suap n.712 del 23 gennaio 2017. Il secondo edificio, invece, ha causato vivacissime polemiche in sede locale, tanto da portare ad un’annunciata sospensione dell’efficacia del provvedimento unico Suap n.985 del 15 novembre 20127, che autorizzava il secondo complesso di appartamenti. «In realtà, però – sottolinea il Grig - il titolo abilitativo per il secondo edificio non poteva esser rilasciato, perché in assenza di autorizzazione paesaggistica, come ricordato dalla nota Servizio regionale Tutela del paesaggio e vigilianza edilizia di Sassari n.45904 del 27 novembre 2017». Lo stesso Servizio ha, quindi, chiesto al Comune di Alghero l’adozione di un provvedimento di annullamento in via di autotutela del provvedimento di conclusione della conferenza di servizi che ha autorizzato la realizzazione del palazzone sul mare (nota prot. n.50099 del 22 dicembre 2017).



Secondo la ricostruzione del Gruppo d’intervento giuridico, il Comune di Alghero ha tentato di metterci una pezza, sospendendo l’efficacia del provvedimento (nota Suape n.86869 del 28 dicembre 2017) e convocando una nuova conferenza di servizi per riesaminare il progetto per martedì 20 febbraio (nota Suape prot. n.86659 del 28 dicembre 2017) ma, com’era prevedibile, la società immobiliare si è rivolta ai giudici amministrativi. Il Tar Sardegna, con decreto presidenziale, Sezione seconda, 15 gennaio, n.16/2018, ha sospeso l’efficacia del provvedimento del Comune, che aveva provvisoriamente fermato il cantiere edilizio sul mare, perché «l’interesse pubblico, sotteso alla richiesta di cui alla nota 27 novembre 2017 del Servizio Tutela del paesaggio della Regione Sardegna, è del tutto vago non essendo indicati nell’atto dell’Ufficio tutela quali siano gli specifici interessi paesaggistici che verrebbero lesi dall’attività edilizia assentita». In realtà, l’interesse pubblico è dato dalla legge, tant’è che l’assenza di autorizzazione paesaggistica in presenza di lavori in area tutelata con vincolo ambientale costituisce un reato. Quindi, a giudizio del Tar, è stata «ritenuta la sussistenza dell’estrema gravità del danno che deriva alla parte ricorrente dal mantenimento dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla decisione del Collegio» e non è stato necessario attendere nemmeno la prevista camera di consiglio del successivo 31 gennaio (poi rinviata ad altra data).



Le ruspe possono continuare i «lavori di demolizione del fabbricato e realizzazione delle opere propedeutiche all’inizio dei lavori di costruzione del primo piano fuori terra», così da mettere tutti davanti al fatto compiuto. Ma secondo il Grig, per Calabona il futuro di cemento non sembra finire qui. Infatti, anche la Calabona srl, titolare dell’omonimo albergo, il 9 agosto ha chiesto il titolo abilitativo per la realizzazione di un “fabbricato residenziale”, sempre a Calabona, in zona urbanistica “B3”. Si è svolta la relativa conferenza di servizi tra il 21 e il 31 ottobre, ma non se ne conosce l’esito. Lì, in zona urbanistica “B3”, a pochi passi dal mare, possono esser realizzati palazzi alti fino a 21metri. Lo afferma il vecchio Prg algherese, finora mai adeguato al Piano paesaggistico regionale, a più di undici anni dalla sua entrata in vigore (2006). E qui si apre un’altra finestra: il fatto che molti Comuni non si siano ancora dotati di Puc adeguato al Ppr per mille ragioni, «inclusa spesso – attacca il Grig - quella di non “disturbare” forti interessi immobiliari, non può essere un esimente per prorogare di fatto e illegittimamente la possibilità di distribuire qui e là cemento sulle coste». Il Grig ricorda la Legge regionale 8, che prevede come la Regione possa sostituirsi ai Comuni inadempienti nell’adozione dei Puc, previa diffida a provvedere inevasa. «Quanti Comuni inadempienti sono stati diffidati dalla Regione? E quanti sono stati sostituiti nell’adozione del Puc? E’ ora di finirla con lo sdoganare questo o quel cantiere edilizio, spesso pura speculazione edilizia in danno del territorio, con procedimenti che di legalità hanno una mera parvenza. Sarà ora di voltare pagina, una volta per tutte?», si chiede in conclusione Stefano Deliperi, a nome del Gruppo d’intervento giuridico onlus.



