Condividi | Red 11:48 Domani, in Conservatorio, proseguono gli appuntamenti con le “32 Sonate per pianoforte” di Ludwig Van Beethoven, una delle più importanti raccolte della letteratura pianistica. Alle 18, nell’Aula magna, la giovane Ludovica Pisano eseguirà la Sonata op.110, la penultima Sonata del genio tedesco, pubblicata nel 1822 A Cagliari, le Sonate di Beethoven



CAGLIARI - Domani, venerdì 2 febbraio, nel Conservatorio di Cagliari, proseguono gli appuntamenti con le “32 Sonate per pianoforte” di Ludwig Van Beethoven, una delle più importanti raccolte della letteratura pianistica. Alle 18, nell’Aula magna, la giovane Ludovica Pisano eseguirà la Sonata op.110, la penultima Sonata del genio tedesco, pubblicata nel 1822.



L’esecuzione dell’opera sarà preceduta, come di consueto, da un'analisi storica e critica curata dal maestro Mario Carraro. Figura chiave della musica colta ottocentesca, Beethoven scrisse le sue Sonate per pianoforte tra il 1795 ed il 1822.



Inizialmente, i brani non costituivano un insieme unico, tuttavia oggi fanno parte delle più importanti collezioni dell’intera letteratura pianistica. Dopo quello di venerdì, il prossimo appuntamento con il progetto dedicato alle Sonate di Beethoven sarà per venerdì 9 febbraio, con la Sonata op.111 eseguita da Nina Krokos. L’ingresso è libero e gratuito.



Nella foto: Ludovica Pisano Commenti CAGLIARI - Domani, venerdì 2 febbraio, nel Conservatorio di Cagliari, proseguono gli appuntamenti con le “32 Sonate per pianoforte” di Ludwig Van Beethoven, una delle più importanti raccolte della letteratura pianistica. Alle 18, nell’Aula magna, la giovane Ludovica Pisano eseguirà la Sonata op.110, la penultima Sonata del genio tedesco, pubblicata nel 1822.L’esecuzione dell’opera sarà preceduta, come di consueto, da un'analisi storica e critica curata dal maestro Mario Carraro. Figura chiave della musica colta ottocentesca, Beethoven scrisse le sue Sonate per pianoforte tra il 1795 ed il 1822.Inizialmente, i brani non costituivano un insieme unico, tuttavia oggi fanno parte delle più importanti collezioni dell’intera letteratura pianistica. Dopo quello di venerdì, il prossimo appuntamento con il progetto dedicato alle Sonate di Beethoven sarà per venerdì 9 febbraio, con la Sonata op.111 eseguita da Nina Krokos. L’ingresso è libero e gratuito.Nella foto: Ludovica Pisano