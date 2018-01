Condividi | M.P. 14:02 Il Capo del compartimento marittimo di Porto Torres, il comandante Emilio Del Santo ha nominato il nuovo Capo pilota del porto turritano, il capitano di lungo corso Claudio Marras, pilota effettivo della locale Corporazione dei piloti da 21 anni Porto Torres: Claudio Marras nominato nuovo capo piloti



PORTO TORRES - Il Capo del compartimento marittimo di Porto Torres, il comandante Emilio Del Santo ha nominato il nuovo Capo pilota del porto turritano, il capitano di lungo corso Claudio Marras, pilota effettivo della locale Corporazione dei piloti da 21 anni. Claudio Marras, nominato a seguito della prevista istruttoria indicata dal regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, sostituisce Gennaro Migliaccio in carica dal 1 febbraio 2014 e al quale «tutto il cluster marittimo esprime il proprio compiacimento per l’elevata caratura e l’ottima attività prestata in questi anni nello scalo turritano».



La Corporazione dei piloti del porto di Porto Torres, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1953, e’ composta da tre piloti effettivi i quali svolgono il delicato compito di suggerire la rotta e di assistere il comandante della nave nelle manovre di ingresso e uscita dal porto di Porto Torres. Il nuovo Capo Pilota rimarra’ in carica per il prossimo quadriennio.



«L’attivita’ dei piloti turritani e’ quindi fondamentale per garantire che tutte le manovre delle navi in porto si svolgano con la necessaria sicurezza che e’ condizione essenziale per lo sviluppo economico di tutto il porto», ha detto il comandante Emilio Del Santo. Commenti PORTO TORRES - Il Capo del compartimento marittimo di Porto Torres, il comandante Emilio Del Santo ha nominato il nuovo Capo pilota del porto turritano, il capitano di lungo corso Claudio Marras, pilota effettivo della locale Corporazione dei piloti da 21 anni. Claudio Marras, nominato a seguito della prevista istruttoria indicata dal regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, sostituisce Gennaro Migliaccio in carica dal 1 febbraio 2014 e al quale «tutto il cluster marittimo esprime il proprio compiacimento per l’elevata caratura e l’ottima attività prestata in questi anni nello scalo turritano».La Corporazione dei piloti del porto di Porto Torres, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1953, e’ composta da tre piloti effettivi i quali svolgono il delicato compito di suggerire la rotta e di assistere il comandante della nave nelle manovre di ingresso e uscita dal porto di Porto Torres. Il nuovo Capo Pilota rimarra’ in carica per il prossimo quadriennio.«L’attivita’ dei piloti turritani e’ quindi fondamentale per garantire che tutte le manovre delle navi in porto si svolgano con la necessaria sicurezza che e’ condizione essenziale per lo sviluppo economico di tutto il porto», ha detto il comandante Emilio Del Santo.