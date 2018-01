Condividi | Red 13:56 Fino a venerdì 23 febbraio, la Clinica Oculistica dell´Azienda ospedaliero universitaria aderisce alla prima campagna nazionale di prevenzione e diagnosi della maculopatia con screening dedicati Maculopatia: anche a Sassari gli screening gratuiti



SASSARI – Nei giorni scorsi, ha preso il via anche a Sassari la prima campagna nazionale di prevenzione e diagnosi della maculopatia promossa su tutto il territorio nazionale dal Centro ambrosiano oftalmico e dall’ospedale San Raffaele di Milano, con il patrocinio del Ministero della Salute e della Società oftalmologica italiana. L’iniziativa prevede, fino a venerdì 23 febbraio, visite oculistiche gratuite in venti centri italiani aderenti.



A Sassari, i cittadini interessati potranno recarsi nella Clinica Oculistica dell'Azienda ospedaliero universitaria, in Viale San Pietro. Per usufruire dello screening gratuito è sufficiente prenotare la propria visita sul sito internet dedicato alle Maculopatie. L'equipe di specialisti, guidati da Francesco Boscia, sarà a disposizione per diagnosticare la presenza di qualsiasi forma di maculopatia ed eventualmente suggerire le opportune terapie. La campagna è indirizzata a persone di età superiore a cinquant'anni, periodo della vita in cui solitamente si possono presentare le prime avvisaglie della malattia.



«Le maculopatie determinano, nel lungo periodo, una grave riduzione della capacità visiva e una severa distorsione della vista che – afferma il direttore della Clinica di Oculistica Boscia – possono gravemente alterare la qualità di vita del paziente, sino a condurlo alla cecità. Nella sua forma iniziale, la malattia si presenta senza sintomi, per questo è indispensabile la diagnosi precoce. I cittadini possono anche chiamare al numero 079/228254, dalle ore 8.30 alle ore 14 per prenotare una visita di screening». Il mese della prevenzione e diagnosi delle maculopatie nasce per iniziativa del Camo e della Clinica oculistica dell'Università Vita-Salute, Istituto scientifico San Raffaele di Milano. I dati a disposizione dei due istituti hanno mostrato che solo il 10percento degli italiani ha una conoscenza ed una consapevolezza della gravità della maculopatia, sia essa dovuta alla degenerazione senile, sia al diabete.