Condividi | Red 13:27 Domani, per il campionato Open Uisp, la compagine algherese giocherà contro la Kill beer Sassari. Domenica, sfida contro la Terzo tempo Sassari per il campionato di Promozione Fip Basket: doppio turno casalingo per la Gabetti



ALGHERO - Doppio turno tra le mura amiche del PalaManchia per la Gabetti Alghero e doppia sfida tra Alghero e Sassari. Il sodalizio di patron Salteri ospita in casa due squadre del capoluogo di provincia: domani, giovedì 1 febbraio, la Kill beer, per il torneo Open Uisp regionale, e domenica 4, la Terzo tempo, nel campionato di Promozione maschile della Federazione italiana pallacanestro. Entrambi gli impegni non sono per nulla facili: le squadre a marchio Gabetti dovranno dimostrare tutto il loro valore cestistico per incassare i punti in palio e per non perdere posizioni in classifica a favore degli sfidanti.



Dopo la sconfitta (di un punto all'ultimo secondo) nell'esordio casalingo, i ragazzi del duo Cossu-Cabras sono chiamati a rifarsi immediatamente. L'avversario di questa giornata è una formazione storica del campionato regionale Uisp, a cui partecipa dal 2013. Nella stagione in corso, i sassaresi hanno vinto due partite sulle cinque giocate ed in classifica si trovano un gradino sotto i rossi della Riviera del corallo. Invece, nella seconda giornata di ritorno del girone unico nord Sardegna, il roster allenato da Andrea Cardone gioca quasi uno spareggio per il terzo e quarto posto contro la Terzo tempo. In classifica, la formazione di coach Cesaraccio è a pari punti con gli algheresi, ma con il vantaggio di aver vinto la gara di andata. L'obiettivo dichiarato per la Gabetti è vincere con almeno tre punti di scarto per ribaltare la posizione negli scontri diretti.



Entrambe le partite si giocheranno al Palazzetto dello sport “Luca Manchia” di Alghero: Gabetti Alghero-Kill beer Sassari domani, alle 20.45, Gabetti Alghero-Terzo Tempo Sassari domenica, alle 18. I giocatori, dirigenza e la società tutta invitano tifosi e simpatizzanti a seguire la partita numerosi e calorosi come sempre, al termine del match si svolgerà il consueto quinto quarto in “stile Gabetti”. Commenti ALGHERO - Doppio turno tra le mura amiche del PalaManchia per la Gabetti Alghero e doppia sfida tra Alghero e Sassari. Il sodalizio di patron Salteri ospita in casa due squadre del capoluogo di provincia: domani, giovedì 1 febbraio, la Kill beer, per il torneo Open Uisp regionale, e domenica 4, la Terzo tempo, nel campionato di Promozione maschile della Federazione italiana pallacanestro. Entrambi gli impegni non sono per nulla facili: le squadre a marchio Gabetti dovranno dimostrare tutto il loro valore cestistico per incassare i punti in palio e per non perdere posizioni in classifica a favore degli sfidanti.Dopo la sconfitta (di un punto all'ultimo secondo) nell'esordio casalingo, i ragazzi del duo Cossu-Cabras sono chiamati a rifarsi immediatamente. L'avversario di questa giornata è una formazione storica del campionato regionale Uisp, a cui partecipa dal 2013. Nella stagione in corso, i sassaresi hanno vinto due partite sulle cinque giocate ed in classifica si trovano un gradino sotto i rossi della Riviera del corallo. Invece, nella seconda giornata di ritorno del girone unico nord Sardegna, il roster allenato da Andrea Cardone gioca quasi uno spareggio per il terzo e quarto posto contro la Terzo tempo. In classifica, la formazione di coach Cesaraccio è a pari punti con gli algheresi, ma con il vantaggio di aver vinto la gara di andata. L'obiettivo dichiarato per la Gabetti è vincere con almeno tre punti di scarto per ribaltare la posizione negli scontri diretti.Entrambe le partite si giocheranno al Palazzetto dello sport “Luca Manchia” di Alghero: Gabetti Alghero-Kill beer Sassari domani, alle 20.45, Gabetti Alghero-Terzo Tempo Sassari domenica, alle 18. I giocatori, dirigenza e la società tutta invitano tifosi e simpatizzanti a seguire la partita numerosi e calorosi come sempre, al termine del match si svolgerà il consueto quinto quarto in “stile Gabetti”.