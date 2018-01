Condividi | A.S. 12:17 Si tratta in realtà di un ritorno, dal momento che la rotta per Manchester è stata una delle prime operate quando Ryanair ha aperto la sua base all’aeroporto di Cagliari-Elmas Ryanair riattiva il Cagliari-Manchester



CAGLIARI - Dal 3 giugno al 24 ottobre 2018 la compagnia low cost irlandese Ryanair proporrà ai suoi clienti il nuovo volo Cagliari-Manchester. Si tratta in realtà di un ritorno, dal momento che la rotta per Manchester è stata una delle prime operate quando Ryanair ha aperto la sua base all’aeroporto di Cagliari-Elmas.



La frequenza del volo sarà bisettimanale: la domenica e il mercoledì. Il mercoledì l’aereo di Ryanair partirà da Manchester alle ore 9 del mattino per arrivare a Cagliari alle 12.55. L’aereo quindi decollerà da Cagliari alle ore 13.20 per arrivare a Manchester alle ore 15.25.



