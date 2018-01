Condividi | Red 21:16 Josh Bostic è arrivato a Sassari nella tarda serata di ieri e si prepara al suo esordio in maglia biancoblu in campo domenica 4 febbraio, per la sfida contro Reggio Emilia «Non vedo l´ora di iniziare con la Dinamo»



SASSARI - Josh Bostic è arrivato a Sassari nella tarda serata di ieri e si prepara al suo esordio in maglia biancoblu in campo domenica 4 febbraio, per la sfida contro Reggio Emilia. «Sono molto felice di essere qui - spiega il nuovo giocatore del Banco di Sardegna Dinamo Sassari - Ho scelto Sassari, perché ritengo sia la migliore decisione per me e la mia famiglia».



«Penso che il mio stile di gioco possa completare bene il grande gruppo di compagni di squadra che sono già qui. Mi vedo come un giocatore di esperienza che può adattarsi ed essere utile in qualunque sistema e aiutare la squadra a vincere. So che Sassari ha una forte cultura del basket e un sostegno straordinario da parte della città e dei fan – aggiunge lo statunitense - molti miei amici hanno giocato qui e tutti mi hanno raccontato di quanto sia entusiasmante poter essere parte di un progetto e di una organizzazione professionale e vincente come questa».



«Io e la mia famiglia siamo molto entusiasti e non vedevamo l’ora di di prenderne parte, non solo per raggiungere la squadra ma anche per vivere la vita di questa città e di quest’isola, un posto bellissimo. Vogliamo goderci ogni momento di questa esperienza. Sono pronto a lavorare duro - conclude Bostic - so che ci sarà chi mi sosterrà e so anche che ci potranno essere degli scettici ma devo dire che entrambi mi caricano, soprattutto gli scettici. Non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni di squadra e dare tutto ciò che posso per far vincere Sassari».



