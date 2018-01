Condividi | M.P. 14:07 La Assl di Sassari, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, ha comunicato le modalità per l´organizzazione del servizio di rilascio dei certificati per gli elettori fisicamente impediti e persone affette da infermità, impossibilitate all´allontanamento della abitazione Porto Torres, Elezioni: certificati per elettori impediti



PORTO TORRES - La Assl di Sassari, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, ha comunicato le modalità per l'organizzazione del servizio di rilascio dei certificati per gli elettori fisicamente impediti e persone affette da infermità, impossibilitate all'allontanamento della abitazione.



A Porto Torres il servizio sarà attivato nella sede Assl di via Adelasia. Orari e turni saranno esposti nella struttura ambulatoriale territoriale. Il servizio prevede anche la possibilità di far annotare sulla tessera elettorale la eventuale permanenza del requisito per l'accompagnamento al voto.