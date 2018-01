Condividi | Red 21:47 Il delegato Wwf per la Sardegna Carmelo Spada ha inviato una lettera alle istituzioni per segnalare un «presunto bloom algale, situazione di potenziale pericolo per l´incolumità delle persone e presenza di rifiuti nella laguna del Calich (Alghero)» Allarme Wwf: pericolo Calich



ALGHERO - “Segnalazione di presunto bloom algale, situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e presenza di rifiuti nella laguna del Calich (Alghero)". Questo l'oggetto della lettera che il delegato Wwf per la Sardegna Carmelo Spada ha inviato al sindaco di Alghero Mario Bruno, all'assessore comunale dell'Ambiente Raniero Selva al dirigente Tutela e governo del territorio Giovanni Spanedda ed al direttore del Parco regionale di Porto Conte Mariano Mariani.



La missiva è corredata con alcune foto, che testimoniano la situazione. Analizzata la situazione, «il Wwf chiede alle istituzioni in indirizzo, ognuna per le specifiche competenze, che vengano effettuate verifiche e accertamenti. Specificamente si chiede di verificare se la situazione descritta rappresenti una nuova condizione di sofferenza della laguna con la manifestazione di bloom algale; che vengano bonificate le situazione inerenti l’abbandono illecito di rifiuti speciali come i pneumatici e soprattutto che venga messo in sicurezza il pozzo il cui stato di copertura è descritto nella fotografica allegata».



