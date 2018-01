Porto Torres: nasce il gruppo Noi con Salvini

17:55 FdI, circoli sul piede di guerra Ignorati i territori. Sul piede di guerra i circoli Fdi di Sassari, Alghero e Ozieri che accusano i vertici del partito di aver letteralmente ignorato il Nord Sardegna: Pronti a non fare campagna elettorale

18:50 Cdx, giochi chiusi con tre algheresi: le liste Il Centrodestra chiude le sue liste in Sardegna, in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Turbolenze in molti territori. A pezzi Forza Italia ad Alghero che piazza due candidati che nulla hanno a che vedere col circolo locale dove non mancano i malumori

15:55 Il Centrodestra fa harakiri a Oristano Durissimo documento sottoscritto dai capi gruppo in consiglio comunale di Forza Italia, Riformatori Sardi, Fortza Paris e Un´altra Oristano e dai Coordinatori Provinciali. Tutti contro le scelte sulle candidature

16:02 +Europa-Cd: candidati al proporzionale I Radicali e i centristi corrono con proprie candidature solo nei tre collegi plurinominali, mentre nei nove uninominali condividono le liste del Partito democratico. Ecco tutti i candidati

11:55 M5S, liste chiuse: tutti i nomi Non solo il velista Andrea Mura. Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Corte d´Appello a Cagliari i nomi dei candidati nei collegi uninominali per Camera e Senato. Ecco chi sono

28/1/2018 Domenico Balzani candidato a Udine Il cantante lirico algherese ha accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di candidarsi nel collegio uninominale 03 Udine-Friuli Venezia Giulia per la Camera dei deputati in occasione delle elezioni politiche di marzo

27/1/2018 Dem: Lotto, Lai e Manca nel Sassarese Giochi chiusi nel Partito democratico per le elezioni politiche di marzo. Ecco tutti i candidati dei tre collegi proporzionali e dei nove uninominali per Camera e Senato

28/1/2018 C’è Ganau: ecco tutti i candidati Dem Il presidente del Consiglio regionale sfila in extremis la candidatura nel Collegio uninominale del Sanato all’altro sassarese Luigi Lotto

9:48 CasaPound alle elezioni: ecco i candidati Presentate le liste per Camera e Senato nella cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari. CasaPound rompe gli indugi e rispetto al passato si presenta in corsa per le elezioni politiche di marzo

28/1/2018 Uninominale, spunta la Salaris La consigliera comunale di Alghero, con una lunga esperienza e militanza politica, avrebbe ormai vinto la concorrenza interna alla coalizione di Centrodestra conquistando la candidatura sul collegio sassarese per la Camera dei Deputati. Sfida con Pd e M5S