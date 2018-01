Condividi | M.P. 19:30 Non spetta alla Prefettura di Sassari rispondere sulla presunta illegittimità della composizione delle commissioni consiliari costituite dopo le dimissioni dei commissari della minoranza Commissioni : il controllo spetta alla Regione



PORTO TORRES - Non spetta alla Prefettura di Sassari rispondere sulla presunta illegittimità della composizione delle commissioni consiliari costituite dopo le dimissioni dei commissari della minoranza. Nella nota inviata agli 8 consiglieri dell’opposizione che chiedevano un parere qualificato sul caso, il Prefetto Giuseppe Marani sottolinea come «nel quadro delle competenze sull’ordinamento degli Enti Locali esercitate dalla Regione – scrive –, con disciplina attribuita in via esclusiva, non compete al nostro ufficio alcuna attività di controllo sollecitato sulla materia».



La lettera è stata trasmessa pure al primo cittadino Sean Wheeler «per le valutazioni che si ritengono del caso». I consiglieri comunali della minoranza a seguito delle dimissioni avvenute ad agosto e dopo le stesse dimissioni dei presidenti avevano chiesto l’intervento dell’assessorato regionale degli Enti Locali contestando la procedura adottata dal presidente del consiglio che aveva comunque proceduto a rieleggere i presidenti della maggioranza.



