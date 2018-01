Condividi | A.S. 18:50 Il Centrodestra chiude le sue liste in Sardegna, in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Turbolenze in molti territori. A pezzi Forza Italia ad Alghero che piazza due candidati che nulla hanno a che vedere col circolo locale dove non mancano i malumori Cdx, giochi chiusi con tre algheresi: le liste



ALGHERO - Il Centrodestra chiude le sue liste in Sardegna in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Turbolenze in molti territori, così come avviene un po per tutti i partiti e schieramenti, dai 5 Stelle passando per il Pd. Ma le spaccature più profonde riguardano Oristano [



Per i Collegi uninominali della Camera dei deputati, spazio al coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci (Cagliari), la forzista Viviana Lantini, medico primario di Carbonia (Sulcis), l'ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gianni Lampis (Oristano), il deputato uscente di FdI Bruno Murgia (Nuoro), il sindaco forzista di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino (Gallura) e il consigliere comunale algherese dell'Ncd Maria Grazia Salaris, in quota "Noi con l'Italia" (Sassari).



Nei listini plurinominali, compare ancora capolista Cappellacci saranno candidati nel Collegio Sardegna sud anche la psicoterapeuta Daniela Noli, il deputato forzista uscente con casa ad Alghero Paolo Vella e Viviana Lantini. Per Sardegna nord, il capolista sarà il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Pietro Pittalis, seguito ancora da Daniela Noli, dall'avvocato sassarese Gabriele Satta e dall'assessore comunale di Olbia Sabrina Serra.



Per i Collegi uninominali del Senato della Repubblica, candidati in quota Udc la dentista di San Giovanni Suergiu Chiara Basciu nel Collegio Sardegna sud, l'ex segretario del Psd'Az Lorenzo Palermo nel Sardegna centrale ed il giornalista Antonio Moro (Lega-Psd'Az) nel Sardegna nord. Per il Collegio proporzionale unico per il Senato, il capolista sarà il senatore forzista uscente Emilio Floris, seguito dall'oculista algherese Laura Giorico, dal coordinatore regionale Seniores Angelo Cucca e dalla giornalista forzista Maria Lucia Andria. Commenti ALGHERO - Il Centrodestra chiude le sue liste in Sardegna in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Turbolenze in molti territori, così come avviene un po per tutti i partiti e schieramenti, dai 5 Stelle passando per il Pd. Ma le spaccature più profonde riguardano Oristano [ LEGGI ] e proprio Alghero. Chi può legittimamente sorridere è la componente centrista che piazza a sorpresa Maria Grazia Salaris. C'è poi la clamorosa rottura con i Riformatori che peserà ion ottica locale e regionale. Ma chi ne esce a pezzi nonostante piazzi addirittura due pedine in quota (con possibilità di elezione), è proprio Forza Italia Alghero: Giorico (stimata professionista) e soprattutto l'architetto Vella, infatti, nulla hanno a che vedere col circolo locale e le ambizioni del loro leader Marco Tedde.Per i Collegi uninominali della Camera dei deputati, spazio al coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci (Cagliari), la forzista Viviana Lantini, medico primario di Carbonia (Sulcis), l'ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gianni Lampis (Oristano), il deputato uscente di FdI Bruno Murgia (Nuoro), il sindaco forzista di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino (Gallura) e il consigliere comunale algherese dell'Ncd Maria Grazia Salaris, in quota "Noi con l'Italia" (Sassari).Nei listini plurinominali, compare ancora capolista Cappellacci saranno candidati nel Collegio Sardegna sud anche la psicoterapeuta Daniela Noli, il deputato forzista uscente con casa ad Alghero Paolo Vella e Viviana Lantini. Per Sardegna nord, il capolista sarà il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Pietro Pittalis, seguito ancora da Daniela Noli, dall'avvocato sassarese Gabriele Satta e dall'assessore comunale di Olbia Sabrina Serra.Per i Collegi uninominali del Senato della Repubblica, candidati in quota Udc la dentista di San Giovanni Suergiu Chiara Basciu nel Collegio Sardegna sud, l'ex segretario del Psd'Az Lorenzo Palermo nel Sardegna centrale ed il giornalista Antonio Moro (Lega-Psd'Az) nel Sardegna nord. Per il Collegio proporzionale unico per il Senato, il capolista sarà il senatore forzista uscente Emilio Floris, seguito dall'oculista algherese Laura Giorico, dal coordinatore regionale Seniores Angelo Cucca e dalla giornalista forzista Maria Lucia Andria.