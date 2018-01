Condividi | M.P. 13:51 Nei giorni scorsi sono stati posizionati trenta bidoni multi scomparto in diverse strade e piazze per la differenziazione dei piccoli rifiuti Porto Torres: 30 nuovi multi scomparto per rifiuti



PORTO TORRES - Plastica, carta e secco, piccoli rifiuti che possono essere raccolti in città. Nei giorni scorsi sono stati posizionati trenta bidoni multi scomparto in diverse strade e piazze per la differenziazione dei piccoli rifiuti. Andranno ad implementare il numero dei contenitori già presenti sul territorio comunale.



La dotazione è prevista dal progetto offerta presentato dall'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. L'intervento va a completare il programma avviato con l'installazione dei nuovi cestini gettacarta, posizionati all'inizio dello scorso anno in diverse zone che ne erano prive, e dei bidoni multiscomparto che nel periodo estivo vengono collocati nelle spiagge cittadine. All'interno dei nuovi contenitori potranno essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni, nelle apposite sezioni riservate alle frazioni della carta, dell'indifferenziato e della plastica.



Per il posizionamento sono state scelte le zone più frequentate, come i parchi urbani e il lungomare, ma anche altri punti in cui è stata riscontrata la necessità di potenziare il servizio, per esempio in prossimità di diverse scuole, uffici istituzionali, piazze centrali e periferiche, stadio comunale, pista ciclopedonale costiera e cimiteri. L'obiettivo del piano di implementazione è garantire il rispetto dell'ambiente, favorire il mantenimento del decoro urbano e sensibilizzare le persone ad una corretta differenziazione. Commenti PORTO TORRES - Plastica, carta e secco, piccoli rifiuti che possono essere raccolti in città. Nei giorni scorsi sono stati posizionati trenta bidoni multi scomparto in diverse strade e piazze per la differenziazione dei piccoli rifiuti. Andranno ad implementare il numero dei contenitori già presenti sul territorio comunale.La dotazione è prevista dal progetto offerta presentato dall'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. L'intervento va a completare il programma avviato con l'installazione dei nuovi cestini gettacarta, posizionati all'inizio dello scorso anno in diverse zone che ne erano prive, e dei bidoni multiscomparto che nel periodo estivo vengono collocati nelle spiagge cittadine. All'interno dei nuovi contenitori potranno essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni, nelle apposite sezioni riservate alle frazioni della carta, dell'indifferenziato e della plastica.Per il posizionamento sono state scelte le zone più frequentate, come i parchi urbani e il lungomare, ma anche altri punti in cui è stata riscontrata la necessità di potenziare il servizio, per esempio in prossimità di diverse scuole, uffici istituzionali, piazze centrali e periferiche, stadio comunale, pista ciclopedonale costiera e cimiteri. L'obiettivo del piano di implementazione è garantire il rispetto dell'ambiente, favorire il mantenimento del decoro urbano e sensibilizzare le persone ad una corretta differenziazione.