Condividi | Red 13:24 La compagine maschile batte per rinuncia il Tc Irgoli negli ottavi di finale e si qualifica per i quarti della Terza serie maschile, in programma domenica 4 febbraio, quando affronterà Bono o Viddalba Tennis club Alghero promosso in Seconda serie



ALGHERO – Il Tc Alghero è stato promosso in Seconda serie. La compagine maschile batte per rinuncia il Tc Irgoli negli ottavi di finale (gli avversari non si sono presentati per motivi di salute) e si qualifica per i quarti della Terza serie maschile, in programma domenica 4 febbraio, quando affronterà Bono o Viddalba.



Mentre prosegue la stagione agonistica, riprendono i tornei dedicati ai soci. Venerdì 3 febbraio, partirà l'edizione 2018 del Torneo a squadre di singolare. Sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia, settantadue soci si affronteranno settimanalmente, suddivisi in nove gruppi composti da otto giocatori.



Nella foto: Lorenzo Carboni, punto di forza della squadra Commenti ALGHERO – Il Tc Alghero è stato promosso in Seconda serie. La compagine maschile batte per rinuncia il Tc Irgoli negli ottavi di finale (gli avversari non si sono presentati per motivi di salute) e si qualifica per i quarti della Terza serie maschile, in programma domenica 4 febbraio, quando affronterà Bono o Viddalba.Mentre prosegue la stagione agonistica, riprendono i tornei dedicati ai soci. Venerdì 3 febbraio, partirà l'edizione 2018 del Torneo a squadre di singolare. Sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia, settantadue soci si affronteranno settimanalmente, suddivisi in nove gruppi composti da otto giocatori.Nella foto: Lorenzo Carboni, punto di forza della squadra