Inseguimento sulla 131: arrestato 43enne

SASSARI - Nel pomeriggio tra sabato e domenica, gli agenti della Sezione Volanti ha tratto in arresto un 43enne di origini nuoresi, per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato notato da alcuni dipendenti di un esercizio commerciale in zona Predda Niedda, all’interno del piazzale del negozio, mentre era intento a caricare scatoloni di merce prelevati da un magazzino, nel portabagagli di un’autovettura. Sorpreso dagli stessi, l’uomo si è rifugiato in macchina.



All’arrivo dei poliziotti, allertati dai dipendenti, l’uomo ha acceso l’autovettura e dopo aver oltrepassato il cancello d’ingresso si è dato alla fuga. Gli agenti si sono posti immediatamente all’inseguimento del fuggitivo che a forte velocità si è diretto verso la Strada statale 131, in direzione Porto Torres. Dopo un breve inseguimento, gli agenti della volante sono riusciti a raggiungere il nuorese che, nel frattempo, era andato a sbattere contro il muro di cinta di una villetta.



Il 43enne, che è uscito incolume dallo schianto, è stato accompagnato negli uffici della Questura di Sassari in stato di arresto e dopo le formalità di rito, lo stesso è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Oggi (lunedì), si presenterà davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto.