Pesaro-Alghero patto sulla Cultura

ALGHERO - Prende vigore il progetto di Alghero città della Cultura, delle Arti, della Musica tutto l'anno, nel più ampio network di Creative Cities Unesco. Nell'ottica di sviluppare azioni combinate per la crescita culturale e artistica, siglata la collaborazione tra le città di Pesaro e Alghero, col sindaco Matteo Ricci e Mario Bruno che nei prossimi giorni firmeranno l'intesa nei settori di comune interesse.



«Partendo da alcuni punti di forza delle nostre città quali ad esempio la ricca e dinamica dimensione culturale di entrambe e musicale in particolare, la proclamazione del 2018 quale "anno Rossiniano" in occasione del 150° anno dalla morte di Rossini cui si aggiunge il riconoscimento di Pesaro quale "Città creativa della Musica Unesco", le eccellenze eno-gastronomiche dei nostri territori, l'anima Jazz di Alghero che offrirà il suo contributo nell'International Jazz Day dell'Unesco (29-30 aprile 2018) ritengo auspicabile integrare le rispettive politiche culturali, turistiche e di sviluppo al fine di operare scelte strategiche per la valorizzazione e la promozione delle nostre comunità» scrive il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, nella lettera inviata a Mario Bruno.



Si spazierà dal campo turistico a quello musicale e gastronomico. La collaborazione con la città di Gioacchino Rossini, recentemente proclamata Città Unesco per la Musica, giunge proprio a 150 anni dalla morte del celebre compositore italiano. Tutti temi al centro dell'incontro operativo programmato a Pesaro nella giornata di martedì, cui seguiranno importanti iniziative ed eventi nelle due città.



