M5S, liste chiuse: tutti i nomi

CAGLIARI - Liste chiuse nel Movimento 5 Stelle anche per quanto riguarda i sei collegi Uninominali per la Camera dei Deputati e i tre del Senato della Repubblica. Depositati i nomi in Corte d'Appello.



Per la Camera i candidati sono Andrea Mura a Cagliari, Pino Cabras a Carbonia, Luciano Cadeddu a Oristano, Mara Lapia a Nuoro, Mario Satta Perantoni (avvocato civilista) a Sassari e il giornalista Nardo Marino per Olbia.



Per il Senato in lizza Gianni Marilotti nel collegio uninominale Cagliari (scrittore), Emiliano Fenu (commercialista) a Nuoro e Vittoria Bogo (scrittrice di Posada) nel Sassarese. Si sommano ai candidati già annunciati per le liste proporzionali