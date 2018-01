Condividi | P.P. 17:55 Ignorati i territori. Sul piede di guerra i circoli Fdi di Sassari, Alghero e Ozieri che accusano i vertici del partito di aver letteralmente ignorato il Nord Sardegna: Pronti a non fare campagna elettorale FdI, circoli sul piede di guerra



CAGLIARI - Giovanni Satta, romano originario di Buddusò e legatissimo con Giorgia Meloni, è il capolista nel collegio unico della Sardegna per il Senato con Fratelli d'Italia. Seguono Roberta Maccioni, insegnante e consigliera comunale a Sanluri, Ivo Zoncu, ex sindaco di Riola Sardo (Oristano) e Maria Chiara Contu, capogruppo nell’assemblea civica di Selargius.



Alle politiche del 4 marzo, i Fratelli d’Italia sono alleati del centrodestra insieme a Forza Italia, Lega-Psd-Az e Noi con l’Italia, coi quali gli Fdi hanno in Comune i candidati nei nove collegi uninominali della Sardegna. La Meloni ha indicato a Oristano l’ex consigliere regionale Gianni Lampis, nella circoscrizione per la Camera, nel collegio Nuoro-Ogliastra ancora Bruno Murgia, deputato uscente.



Scelte che accendono la polemica nell'Isola. Sul piede di guerra i circoli Fdi di Sassari, Alghero e Ozieri che accusano i vertici del partito di aver letteralmente ignorato il Nord Sardegna. «Siamo sconcertati – si legge in una nota – per il susseguirsi di nomi papabili di candidatura senza che vengano minimamente prese in considerazione le indicazioni espresse dal territorio». Commenti CAGLIARI - Giovanni Satta, romano originario di Buddusò e legatissimo con Giorgia Meloni, è il capolista nel collegio unico della Sardegna per il Senato con Fratelli d'Italia. Seguono Roberta Maccioni, insegnante e consigliera comunale a Sanluri, Ivo Zoncu, ex sindaco di Riola Sardo (Oristano) e Maria Chiara Contu, capogruppo nell’assemblea civica di Selargius.Alle politiche del 4 marzo, i Fratelli d’Italia sono alleati del centrodestra insieme a Forza Italia, Lega-Psd-Az e Noi con l’Italia, coi quali gli Fdi hanno in Comune i candidati nei nove collegi uninominali della Sardegna. La Meloni ha indicato a Oristano l’ex consigliere regionale Gianni Lampis, nella circoscrizione per la Camera, nel collegio Nuoro-Ogliastra ancora Bruno Murgia, deputato uscente.Scelte che accendono la polemica nell'Isola. Sul piede di guerra i circolidi Sassari, Alghero e Ozieri che accusano i vertici del partito di aver letteralmente ignorato il Nord Sardegna. «Siamo sconcertati – si legge in una nota – per il susseguirsi di nomi papabili di candidatura senza che vengano minimamente prese in considerazione le indicazioni espresse dal territorio».