A Sassari, tra cultura e disabilità

SASSARI - La Commissione Disabilità del Comune di Sassari ha organizzato un incontro sul rapporto tra spazi culturali ed accessibilità alle persone con disabilità,che si terrà mercoledì 31 gennaio, alle 16.30, nelle sale della Camera di commercio di Sassari, in Via Roma 74. “Disabilità e cultura. Costruire ponti verso una reale fruizione condivisa” è il titolo del workshop, che parte da una frase tanto semplice quanto chiara: «la cultura non la si può definire tale, se la si rende esclusiva».



Come spiega la presidente della Commissione Pina Ballore, «l'iniziativa nasce dal desiderio di interrogarsi su quali siano le problematiche di accesso delle persone disabili alle iniziative culturali e di intrattenimento legate alla normativa, agli ostacoli strutturali e di relazione, ma anche tracciare insieme ai vari attori del sistema le possibili soluzioni e mettere le basi per un dialogo proficuo che possa cambiare le attuali criticità». Il moderatore dell'incontro sarà il giornalista Luigi Soriga e l'apertura dei lavori sarà curata dalla stessa Ballore.



Il consigliere comunale Francesca Arcadu parlerà di “Spazi culturali in città: problematiche e scenari di cambiamento”, mentre il disability manager Alessandra Bertulu si occuperà di “Dpr 12 ottobre 2017-linee di azione per il miglioramento dell'inclusività dei siti culturali”. Antonello Monsù Scolaro, del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell'Università degli studi di Sassari tratterà l'argomento “Accessibilità e godimento dei beni culturali”. Spazio anche all'urbanista di Tamalacà Valentina Talu e le “Politiche e progetti per una città inclusiva”, mentre l'ex assessore regionale alla Cultura Claudia Firino risponderà alla domanda “Cultura accessibile: una sfida di tutti?”.



Previsti anche gli interventi di Massimo Carpinelli (magnifico rettore dell'Università di Sassari), Susanna Sanna (dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale), Antonello Cabras (presidente della Fondazione di Sardegna), Sante Maurizi (direttore artistico del Cinema Moderno), Mario Falbo (comandante dei Vigili del fuoco) e Barbara Vargiu (presidente de “Le ragazze terribili”). Le conclusioni del dibattito saranno affidate al sindaco Nicola Sanna, che illustrerà le prospettive future. Per tutto l'incontro, sarà disposnibile il servizio di interpretariato Lis.



