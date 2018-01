Condividi | Red 10:12 Nuovo doppio appuntamento organizzato questa settimana dall´Università delle Tre età di Alghero. Domani, si parla della migrazione degli animali, mentre giovedì, parallelismo tra la Costa Smeralda e la Riviera del Corallo Ambiente e turismo negli incontri Ute



ALGHERO - Nuovo doppio appuntamento organizzato questa settimana dall'Università delle Tre età di Alghero. Domani, martedì 30 gennaio, Antonio Torre presenterà la conferenza su “Le migrazioni degli animali come strategia per la sopravvivenza delle specie”.



Giovedì 1 febbraio, Giovanni Gelsomino presenterà la conferenza su “La nascita della Costa Smeralda quando Alghero era già una meta turistica internazionale”. Entrambi gli incontri sono in programma alle 16.30, nel Salone di Via Sassari 179.



