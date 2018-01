Condividi | A.S. 9:48 Presentate le liste per Camera e Senato nella cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari. CasaPound rompe gli indugi e rispetto al passato si presenta in corsa per le elezioni politiche di marzo CasaPound alle elezioni: ecco i candidati



CAGLIARI - CasaPound rompe gli indugi e rispetto al passato si presenta in corsa per le elezioni politiche di marzo. Presentate le liste per Camera e Senato nella cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari.



Nei sei uninominali per Montecitorio, a Cagliari concorre con Edoardo Lecis di 38 anni; a Sassari c'è Andrea Farris; a Oristano Diana Maria Agu; a Carbonia Elena Saiu; a Nuoro Giulia Serra; a Olbia Ugo Pasella. Tra i candidati nei due proporzionali per la Camera: al Centro-Sud il capolista è Fabio Corrias mentre nel Centro-Nord c’è Andrea Farris.



Per il collegio unico del Senato, primo in lista è Luigi Umberto Todini (43 anni). Nei tre plurinominali per Palazzo Madama al Sud c’è Enrico Balletto, al Centro Patrizia Frau e al Nord ancora Todini.



