Si è disputato ieri il Trofeo Città di Nuoro, gara di Ciclocross valevole come penultima prova del Gran prix Marco Garau Ancora podio per Algherobike a Nuoro



ALGHERO - Si è disputato ieri (domenica), il Trofeo Città di Nuoro, gara di Ciclocross valevole come penultima prova del Gran prix Marco Garau, organizzata dal Bike Team Demurtas di Nuoro. Giornata da incorniciare per i portacolori dell’Algherobike. Sempre oltre cento le presenze degli atleti provenienti da tutta l’isola suddivisi nelle proprie categorie di appartenenza.



La prima partenza da 30’ di gara, ha visto interessate le categorie giovanili. A rappresentare il sodalizio algherese Onofrio Ruiu, nella categoria Esordienti, che dopo una brillante partenza sempre con i primi, ha dovuto bruscamente rallentare a causa di un forte mal di schiena, che lo ha costretto a chiudere la gara in quinta posizion. Poi, spazio ai Master nella seconda partenza da 40’. Pronti-via e Luciano Catogno ha preso il passo dei migliori, fino ad agguantare il secondo posto nella Master5, seguito a pochi minuti dall’esordiente di giornata Giampiero Nieddu, alla prima di ciclocross quest’anno e buon sesto, nonostante la mancanza di condizione e soprattutto di ritmo gara.



A seguire, hanno preso il via le donne, con Simona Lecca che si è piazzata in seconda posizione, a ridosso della vincitrice, mentre Tiziana Salaris, anche lei alla prima gara stagionale, ha chiuso terza in rimonta. Bianca Maria Manca ha chiuso un po' staccata, in quarta piazza. Per finire nell’ultima partenza, quella da un'ora, nota sfortunata per Cristian Calabria, che ha finito anzitempo la sua gara perseguitato da un problema alla trasmissione, ma a cui vanno i complimenti per aver sistemato in modo fulmineo la ruota di Tiziana Salaris a pochi secondi dal via, causa una foratura improvvisa. Intervento degno di un pit stop da Formula uno. Archiviata Nuoro adesso l’appuntamento più importante sarà domenica 4 febbraio, ad Alghero, nella pineta di Maria Pia, per l’ultima prova del Gran prix, che deciderà l'assegnazione delle maglie.



