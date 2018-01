Condividi | A.S. 21:05 Gli oltre duemila dipendenti dell´Aou di Sassari sono chiamati a votare i componenti elettivi. I primi tre seggi si apriranno dalla giornata di lunedì 29 gennaio Aou, urne per i comitati di dipartimento



SASSARI – Si apriranno domani, lunedì 29 gennaio, i primi tre seggi per le votazioni dei componenti elettivi dei comitati di dipartimento dell'Aou di Sassari. Sono oltre 2000 i dipendenti che, nelle quattro giornate programmate, sono chiamati alle urne per eleggere i loro rappresentanti all'interno dell'organo di dipartimento. Si tratta delle prime elezioni alle quali parteciperanno i dipendenti dell'azienda ospedaliero universitaria da quando è nata dieci anni fa, un vero e proprio momento di partecipazione democratica e occasione di crescita per la stessa Aou.



Una opportunità che arriva grazie all'approvazione dell'atto aziendale, avvenuta a ottobre scorso. L'organo del dipartimento, composto da componenti di diritto ed elettivi, resta in carica tre anni. Domani, lunedì 29 gennaio, dalle 9 alle 18, saranno chiamati a votare al settimo piano dell'ospedale di via De Nicola i dipendenti dei dipartimenti di “Emergenza-urgenza” (seggio numero 1), a questo seggio farà riferimento anche il personale del blocco operatorio del Santissima Annunziata, quindi delle “Specialità Mediche e della Riabilitazione” (seggio numero 2). Si recheranno, invece, nell'aula didattica di Malattie infettive i dipendenti del dipartimento Medico (seggio numero 3).



Mercoledì 31 gennaio, sempre dalle 9 alle 18, andranno al civile i dipendenti dei dipartimenti “Cardio toraco vascolare” (seggio 1) e “Neuroscienze testa-collo” (seggio 2). A Malattie infettive i dipendenti del dipartimento Chirurgico (seggio 3) al quale farà capo anche il personale del blocco operatorio delle “stecche bianche”.



Lunedì 5 febbraio, stesso orario, al Santissima Annunziata voteranno i dipendenti dei dipartimenti “Tutela fragilità” (seggio 1) e “Tutela salute donna bambino” (seggio 2). In viale San Pietro, palazzina Malattie infettive, i dipendenti del dipartimento Oncoematologico (seggio 3).



