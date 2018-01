Condividi | Red 17:12 Il presidente del Consiglio regionale sfila in extremis la candidatura nel Collegio uninominale del Sanato all’altro sassarese Luigi Lotto C’è Ganau: ecco tutti i candidati Dem



SASSARI – Ultime ore febbrili per la chusura delle liste in vista delle Elezioni Politiche di domenica 4 marzo. Pare che ormai, a meno di sorprese in extremis, il Partito democratico abbia trovato la quadratura del cerchio in Sardegna.



Nei sei Collegi uninominali per la Camera dei deputati, sono stati scelti il senatore uscente Luciano Uras (Cagliari), il consigliere regionale Francesco Sabatini (Nuoro), il deputato uscente Romina Mura (Carbonia), il senatore uscente Silvio Lai (Sassari), il presidente dell'Assemblea provinciale del Pd Paolo Bittu (che ad Olbia, pare spuntarla all'ultimo momento sul capo di Gabinetto dell'Assessorato regionale del Turismo Ninni Chessa) ed il consigliere regionale Antonio Solinas (Oristano). Nei due Collegi proporzionali, ci sono Romina Mura, il deputato uscente Francesco Sanna, la dirigente Pd di Quartu Anna Maria De Murtas e Lino Zedda (Cagliari-Oristano), l'ex consigliere regionale Gavino Manca, il deputato uscente Giovanna Sanna, il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini e Silvana Russel (Sassari-Olbia).



Per i tre Collegi uninominali per il Senato della Repubblica, spazio al consigliere comunale di Cagliari Rosanna Mura (Cagliari), al senatore uscente Ignazio Angioni (Nuoro) ed a Gianfranco Ganau (Sassari). Proprio per la candidatura sassarese, ci si attendeva la candidatura di Luigi Lotto, ma, in extremis, gli è stato preferito il presidente del Consiglio regionale. Nel listino regionale, sono stati scelti il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca, il deputato uscente Caterina Pes, il sindaco di Arbus Antonio Ecca e la deputata uscente Paola Pinna.



