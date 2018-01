Condividi | M.N. 11:07 La consigliera comunale di Alghero, con una lunga esperienza e militanza politica, avrebbe ormai vinto la concorrenza interna alla coalizione di Centrodestra conquistando la candidatura sul collegio sassarese per la Camera dei Deputati. Sfida con Pd e M5S Uninominale, spunta la Salaris su Sassari



ALGHERO - Ore frenetiche nel Centrodestra per trovare la quadra sulle candidature in vista delle elezioni politiche di marzo. Scacchiere quasi chiuso in Sardegna con tre collegi a Forza Italia e due a testa per Lega-Psd’Az, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia. Sarebbe questo lo schema di accordo col quale il centrodestra ha chiuso la trattativa, aprendo un piccolo terremoto interno coi Riformatori, ormai fuori dalla coalizione.



I nove posti sono quelli delle altrettante circoscrizioni uninominali in cui è stata ripartita l’Isola (sei per la Camera e tre sul Senato), e in tutti si presenterà un solo candidato per l’intera coalizione. Le sorprese maggiori rispetto ai candidati dati per certi già da diversi giorni, si registrano nel Sassarese, dove spunta la candidatura, a sorpresa, dell'algherese Maria Grazia Salaris per la "quarta gamba".



Per la consigliera comunale di Alghero, già assessore, consigliere provinciale e candidata a sindaco, con una lunga esperienza e militanza politica si tratta di un riconoscimento importante che la proietta a livello nazionale. Chi ne uscirebbe con le ossa rotte, per uno strano gioco delle parti, sarebbe ancora una volta proprio Forza Italia, che su quel seggio, col leader e consigliere regionale Marco Tedde, ci aveva contato dal primissimo momento.