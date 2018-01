Condividi | S.O. 12:38 Previsti gli interventi il 30 gennaio nel parco "Maria Carta" di via Venezia e mercoledì 31 gennaio nei giardini pubblici dell´emiciclo Garibaldi Puteruolo rosso, trattamenti a Sassari



SASSARI - Continua la lotta al punteruolo rosso e i trattamenti fitosanitari compiuti dal Settore Ambiente del Comune di Sassari per prevenire la proliferazione del parassita in grado di portare in poco tempo le palme alla morte. Questa settimana ne è previsto uno il 30 gennaio nel parco "Maria Carta" di via Venezia e uno mercoledì 31 gennaio nei giardini pubblici dell'emiciclo Garibaldi. Durante il trattamento gli spazi interessati saranno chiusi al pubblico. Riapriranno regolarmente alle 14.