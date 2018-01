Condividi | A.S. 10:16 I bianco-blu portano in campo intensità, cinismo, aggressività e una difesa attenta. Tanti i protagonisti del match. 92 a 80 il risultato finale al Pala Serradimigni Dinamo, battuta Torino con autorità



SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna ritorna alla vittoria nel campionato imponendosi sull’Auxilium Torino nell’anticipo della 2° giornata di ritorno. Gli uomini di coach Federico Pasquini partono bene contro la formazione piemontese, dando subito l’impronta al match nei primi minuti di gioco. L’Auxilium chiude avanti di misura nel primo quarto ma soccombe tra secondo e terzo quarto all’energia dei giganti.



I bianco-blu portano in campo intensità, cinismo, aggressività e una difesa attenta. Tanti i protagonisti del match: high stagionale per Dyshawn Pierre autore di una prestazione stellare con 27 punti, 5/7 da due, 4/6 da tre e 8 rimbalzi, 4 assist e 33 di valutazione.



Apporto incredibile dalla panchina di Jonathan Tavernari – un cecchino dall’arco con 5/7 al tiro- a segno con 15 punti a referto. Bene anche Scott Bamforth, autore di 18 punti e 7 assist, e Darko Planinic: per il centro croato 16 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. Da domani i giganti si focalizzeranno sulla sfida con l’Hapoel Holon in agenda in Israele martedì.



Dinamo Banco di Sardegna 92 – Auxilium Torino 80

Banco di Sardegna. Spissu, Casula, Bamforth 18, Planinic 16, Devecchi 3, Randolph, Pierre 27, Jones, Hatcher 5, Polonara 8, Picarelli, Tavernari 15. All. Federico Pasquini.

