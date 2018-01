video Condividi | M.N. 10:00 «Felicissima di unire l’arte, la musica e la cultura di Alghero e della Sardegna con Londra». Così Filomena Campus, ospite a Sella&Mosca con Mario Bruno, Gabriella Esposito, Salvatore Maltana e Antonio Posadinu, si presenta in Riviera del Corallo per JazzAlguer, il festival diretto da Paolo Fresu. Le sue parole Alghero, nuova testimonial

ALGHERO - JazzAlguer apre nuove frontiere di comunicazione e promozione. Così l'ha pensata il sindaco di Alghero quando, insieme a Paolo Fresu, ha ideato, progettato e pianificato il festival internazionale della musica e delle arti. Un contenitore di cultura ed emozioni capace di contagiare ed attrarre.



Concetti e obbiettivi ripetuti sabato dall'assessore Gabriella Esposito e dal musicista Salvatore Maltana in occasione della presentazione alla stampa di Filomena Campus, la cantante jazz sarda diventata grande a Londra. «Felicissima di unire l’arte, la musica e la cultura di Alghero e della Sardegna con Londra» ha detto raccogliendo un invito diretto rivoltole da Mario Bruno, pronta a fare da "testimonial" della città della musica e delle arti, Alghero.



