Sconfitta interna per il Gsd Porto Torres

PORTO TORRES - Sconfitta interna per il Gsd Key Estate Porto Torres nella terza giornata di ritorno della Serie A di basket in carrozzina. La formazione allenata da coach Lamine Sene ha ceduto alla più quotata DECO Group Amicacci Giulianova con il punteggio di 34-80. Priva di Haidari e Munn, la Key Estate ha resistito per pochi minuti, lasciando poi il via libera al team abruzzese.



Le due squadre si rispondono colpo su colpo nella prima metà della frazione di apertura, poi è Giulianova ad andare via, piazzando un parziale di 15-0 che, a fine periodo, la porta sul 23-6. Gharibloo, Canu e Falchi provano a dare linfa ai biancoblù, ma la gara è già indirizzata. La Deco Group, dopo Donghyeon, porta ora sugli scudi De Maggi e Labedzki e si va negli spogliatoi sul 36-16 ospite.



Il terzo quarto è praticamente tutto firmato dal giocatore coreano e Labedzki, con il Gsd che perde ulteriormente terreno. Si va agli ultimi 10’ sul 56-22. L’ultimo quarto non offre spunti. Falchi cerca di tenere testa agli avversari, che però allungano ulteriormente e progressivamente, fino a segnare il proprio massimo vantaggio proprio alla fine.



Gsd Key Estate Porto Torres – Deco Group Amicacci Giulianova 34-80 (6-23, 10-13, 6-20, 12-24)



Gsd Key Estate Porto Torres (16/44, 0/1, 2/3 T.L.) – Jimenez Gonzalez n.e., Gharibloo 10 (4/14, 2/2 t.l.), Puggioni 2 (1/5), Falchi 16 (8/16, 0/1 t.l.), Ion 2 (1/4), Canu 4 (2/5, 0/1), Elia. All. Sene



