Rugby: Amatori Alghero, bonus in anticipo



ALGHERO – Vittoria con bonus per l'Amatori Alghero, che batte 48-24 il Sondrio Sertori nel match valido per la dodicesima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby. Con questo risultato, il XV algherese torna almeno momentaneamente in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sul Monferrato che, domani, domenica 28 gennaio, alle 14.30, ospiterà il Tutto Cialde Lecco.



PRIMO TEMPO. Pronti-via e, dopo 30”, arriva la prima meta algherese, firmata da Delrio e trasformata dall'allenatore giocatore Anversa. Al 3', la ditta Delrio&Anversa si ripete per il 14-0. Passano quattro minuti ed è Ceglia a varcare la linea di meta, imitato, poco oltre il quarto d'ora di gioco da Spirito, che timbra il bonus algherese. Ma l'Amatori non si ferma e trova ancora le mete al 27' con Fernandez, al 31' con Tevdoradze (entrambe trasformate da Anversa) ed al 38’ ancora con Fernandez, per il 43-0 che manda le squadre al riposo.



SECONDO TEMPO. Al 3' della ripresa, arriva la prima meta ospite, con Sole. Passano sette minuti, ed è Madeddu a rispondere, per il 48-7. Alghero controlla senza spingere e sceglie alcune sostituzioni. Gli ospiti iniziano a crederci e trovano il loro bonus firmando le mete al 68’ (con Mantelli, trasformata da Colli), al 75’ (ancora con Mantelli) e quattro minuti dopo, con Schenatti, per il 48-24 finale.



AMATORI ALGHERO-SONDRIO SERTORI 48-24:

AMATORI ALGHERO: Bortolussi(1’st Sanciu), Peana (30'st Caneo), Serra, Delrio, Madeddu (1’st Madeddu), Anversa, Armani, Fernandez, Daga, Ceglia (30’st Navarro Tilloca), Tevdoradze, Fall, Prette (10’st Ilie), Spirito, Salaris. Coach Marco Anversa.

SONDRIO SERTORI: Di Clemente, Pettinato (6’st Testini), Zampelli, Alberti, Colli, M.Schenatti, L.Schenatti, Ciapponi, Sole, Volontè, Varisto, Crapella (18’st Paruscio), Amonini, Mantelli, Azzalini. Coach Roberto Dal Toè.

