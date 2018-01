Condividi | Red 8:14 Si chiude con un altro difficile impegno il mese di gennaio della Dinamo Cagliari academy. I rossoblu scenderanno in campo, alle 17.30, in casa della Fcl Contract Legnano, quinta in classifica del girone Ovest Difficile trasferta a Legnano per la Pasta Cellino



CAGLIARI - Si chiude con un altro difficile impegno il gennaio della Pasta Cellino Dinamo Cagliari academy. I rossoblu scenderanno in campo oggi (domenica), alle 17.30, in casa della Fcl Contract Legnano, quinta in classifica del girone Ovest con 20punti in classifica nonostante abbia disputato una partita in meno. Per la Pasta Cellino, ha recuperato dall’infortunio muscolare capitan Lorenzo Bucarelli, che sarà quindi a disposizione di coach Paolini. In dubbio sia De’Shawn Stephens (che in settimana ha proseguito il lavoro individuale dopo aver saltato l’ultima sfida per una distorsione alla caviglia sinistra), sia Ferdinando Matrone (che sta ultimando il percorso di recupero dalla lesione muscolare alla coscia destra subita nella partita contro Tortona).



Legnano, allenata dal coach milanese Mattia Ferrari, ha vinto quattro delle ultime cinque gare giocate. La Pasta Cellino si era invece imposta nella sfida di andata, che si è giocata il 14 ottobre al PalaPirastu, per 87-85 grazie ai 20punti del play Marcus Keene. Play titolare dei biancorossi è il trevigiano Alessandro Zanelli, protagonista dell’ultimo successo contro la Virtus Roma con 29punti, con 7/11 da tre, e 4assist. Al suo fianco, giocano il cecchino statunitense Nikolas Raivio, che è primo per valutazione nel girone Ovest con una media di 25,4 ed è il primo marcatore della Fcl con 19,6punti di media a match (con il 40percento dall’arco) a cui aggiunge 7,5rimbalzi e 4,3assist di media, ed il toscano Matteo Martini, in doppia cifra con 11,6punti di media.



Sotto le plance, Legnano schiera il romano Rei Pullazi (che fa registrare 8,6punti di media), ed il confermato americano William Mosley (che si fa sentire nel pitturato con 10,7punti e 8,2rimbalzi di media ed è il miglior stoppatore del campionato con 1,6stoppate di media). Coach Ferrari può contare su una panchina interessante. Play di riserva è il bergamasco Simone Tomasini (prezioso con 7punti di media), mentre cambiano gli esterni l'ex Bottegone Daniele Toscano ed il giovane prospetto, classe 1998, Edoardo Roveda, che dovrebbe rientrare domani dopo aver saltato l'ultima giornata per un problema muscolare. Le rotazioni dei lunghi sono garantite da capitan Federico Maiocco (che dovrebbe aver recuperato anche lui dalla forma influenzale che lo aveva bloccato nella gara contro Roma), e dal centro, scuola Stella Azzurra Roma, Luca Gazineo.