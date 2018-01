Condividi | M.P. 9:30 Riprendono questa mattina le perlustrazioni della Guardia di finanza della sezione operativa di Alghero che ha messo a disposizione la motovedetta per le operazioni di controllo e di indagine sull’affondamento della imbarcazione avvenuta nella notte di giovedì Yacht affondato al largo di Balai: ispezioni della Guardia di finanza



PORTO TORRES - Riprendono questa mattina le perlustrazioni della Guardia di finanza della sezione operativa di Alghero che ha messo a disposizione la motovedetta per le operazioni di controllo e di indagine sull’affondamento della imbarcazione avvenuta nella notte di giovedì. “Stella del Sud” è uno yacht di 14 metri di proprietà della associazione sportiva ricreativa Endas di Sassari colato a picco all’alba di ieri a circa un miglio e mezzo al largo della costa,nel Golfo dell’Asinara.



Con il motore in avaria è stata trascinato fuori dal porto da ignoti che hanno agito all’una di notte, disormeggiando l’imbarcazione dall’approdo della società Cormorano Marina dove si trovava ancorato. Lo yacht è stato avvistato dalla Guardia di finanza alle 5 del mattino quando ormai si stava inabissando al largo a 30 metri di profondità.



