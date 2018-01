Condividi | M.P. 19:29 Questa mattina il comandante della Capitaneria di porto di Porto Torre, Emilio Del Santo ha incontrato gli studenti frequentatori del classe quinta dell’Istituto tecnico nautico “Mario Paglietti” di Porto Torres presso l’aula magna della scuola, alla presenza del dirigente scolastico, Francesco Sircana, e del corpo docente Opportunità dall´accademia: la Capitaneria informa il Paglietti



PORTO TORRES - Questa mattina il comandante della Capitaneria di porto di Porto Torre, Emilio Del Santo ha incontrato gli studenti frequentatori del classe quinta dell’Istituto tecnico nautico “Mario Paglietti” di Porto Torres presso l’aula magna della scuola, alla presenza del dirigente scolastico, Francesco Sircana, e del corpo docente. Scopo dell’incontro, tenutosi a margine di un momento di orientamento organizzato dall’Istituto relativo alla pubblicazione del bando di Concorso per allievi dell’Accademia navale di Livorno (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 3 del 09 gennaio 2018), è stato quello di offrire ai ragazzi e alle ragazze del quinto anno l’opportunità di interloquire direttamente con Ufficiali in servizio, per una serie di domande su prospettive di carriera in ambito Marina Militare, informazioni sulle varie specializzazioni della Forza Armata o anche semplici curiosità.



All’incontro ha preso parte anche un giovane Ufficiale di sesso femminile in servizio presso la Capitaneria turritana, per portare la propria testimonianza diretta anche alle numerose ragazze frequentatrici del Nautico. Gli studenti si sono mostrati molto interessati e la dirigenza scolastica soddisfatta dei risultati raggiunti, segno dello stretto rapporto di collaborazione tra la Guardia costiera e gli istituti scolastici, in particolare quelli nautici, fucina di futuri marinai.



A tal proposito, il Capitano di fregata Del Santo afferma che "«tale rapporto sinergico tra l'Istituto Tecnico Nautico Paglietti e la Capitaneria di Porto sarà ulteriormente rafforzato dalla firma a breve del nuovo protocollo d'intesa per l'esecuzione del programma di alternanza scuola-lavoro, già avviato con successo lo scorso e che ha consentito a molti ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro e di conoscere più da vicino i numerosi compiti della Guardia Costiera anche in ambito di protezione dell'ambiente».