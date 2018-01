Condividi | Red 19:06 Domani, nello Spazio Polifunzionale, nell´ambito delle celebrazioni per i settant´anni dello Statuto, gli assessori regionali degli Affari generali e degli Enti locali prenderanno parte all´incontro dedicato all´impegno intellettuale e politico di Emilio Lussu. L´evento nasce da un´iniziativa della Regione autonoma della Sardegna e del Comune 70 anni dello Statuto: Erriu e Spanu ad Armungia



ARMUNGIA - Domani, sabato 27 gennaio, alle 17, nello Spazio Polifunzionale di Armungia, nell'ambito delle celebrazioni per i settant'anni dello Statuto, gli assessori regionali degli Affari generali Filippo Spanu e degli Enti locali Cristiano Erriu prenderanno parte all'incontro dedicato all'impegno intellettuale e politico di Emilio Lussu. L'evento nasce da un'iniziativa della Regione autonoma della Sardegna e del Comune.



Nell'occasione, verrà presentato il volume Emilio Lussu, Emile Chanoux, la fondazione di un ordinamento federale per le democrazie regionali, di Gianmario Demuro e Roberto Louvin. Oltre agli assessori Spanu ed Erriu, interverranno gli autori del volume, il sindaco di Armungia Donatella Dessì, l'assessore comunale alla Cultura Antonio Quartu, gli storici Giuseppe Caboni e Luciano Marrocu.



L'incontro di sabato sarà l'occasione per fare il punto della situazione a settant'anni dalla promulgazione dello Statuto, proiettare le idee di Lussu negli scenari della Sardegna di oggi ed esaminare le possibili strade per rafforzare l'autonomia sarda. Nel corso del dibattito, verranno proposti alcuni spezzoni di un'intervista di Paolo Gobetti, figlio di Piero, ad Emilio Lussu. L'intervista è custodita nel museo storico Emilio e Joyce Lussu di Armungia.