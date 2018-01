Condividi | Red 10:05 Prende il via, con un appuntamento dedicato ai grandi maestri della pittura il ciclo di eventi dedicati alla cultura italiana nato ad Alghero da una collaborazione tra l’Istituto Treccani, la Libreria Cyrano e numerose istituzioni culturali della città Gli Eventi Treccani ad Alghero



ALGHERO - Prende il via, con un appuntamento dedicato ai grandi maestri della pittura il ciclo di eventi dedicati alla cultura italiana nato ad Alghero da una collaborazione tra l’Istituto Treccani, la Libreria Cyrano e numerose istituzioni culturali della città. Giovedì 1 febbraio, alle 17.30, nella Sala conferenze della Fondazione Alghero, a Lo Quarter, lo storico dell’arte ed esperto di formazione e comunicazione Valerio Vernesi racconterà al pubblico dei lettori le opere di tre grandi maestri della pittura Italiana: Caravaggio, Michelangelo e Tiepolo. Partendo dall’edizione a tiratura limitata dei volumi dell’Istituto Treccani dedicati ai tre pittori, Vernesi accompagnerà il pubblico in una passeggiata attraverso il mondo pittorico di tre tra i più grandi artisti della storia dell’arte mondiale.



L’evento è curato dalla Libreria Cyrano e dall’Istituto Treccani, in collaborazione con l’Università delle Tre Età di Alghero e con la Fondazione Alghero. Da dicembre, grazie ad un esperimento pilota unico nel suo genere, i prestigiosi volumi editi dall’Istituto (enciclopedie, vocabolari, codici miniati, volumi d’arte realizzati dai più importanti studiosi italiani) sono arrivati sugli scaffali della Cyrano di Alghero, una libreria Indipendente nata nel 2013 che si è contraddistinta in questi anni per la promozione della lettura. Un importante ampliamento dell'assortimento della libreria, che affiancherà la promozione e la diffusione delle opere sul territorio di una delle istituzioni più autorevoli del mondo culturale italiano.



L’Istituto della Enciclopedia italiana, fondato nel 1925, su iniziativa di Giovanni Treccani e di Giovanni Gentile, ha accompagnato la storia d’Italia seguendone da vicino le vicende, divenendo testimonianza sistematica dell’identità culturale italiana, ma anche sicura guida nella scoperta del mondo contemporaneo, con aggiornamenti che hanno seguito da vicino le conquiste più recenti in tutti i campi del sapere. L’evento del primo febbraio sarà seguito da altri importanti eventi che, a cadenza mensile, animeranno la vita culturale della città.



