Illustrato nel capoluogo turritano il Programma nazionale esiti dell´Agenas. «La Sardegna migliora, con un quadro ancora frammentario», ha sottolineato l´assessore regionale Luigi Arru Sanità: presentato a Sassari il Pne



SASSARI - E’ un quadro ancora variegato, caratterizzato da alti e bassi, quello del sistema sanitario sardo disegnato dall’ultimo Programma nazionale esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il Pne è stato presentato oggi (venerdì) a Sassari, alla presenza dell’assessore regionale della Sanità Luigi Arru, dei direttori delle Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie, di dirigenti e funzionari dell’Assessorato e di operatori di tutte le aree socio sanitarie e ospedaliere.



«Occorre ricordare – ha premesso l’assessore – che si tratta di dati precedenti la riforma della Rete ospedaliera e la riorganizzazione delle Asl. Il nostro sistema ospedaliero si presenta, quindi, ancora frammentato e gli esiti degli interventi sanitari non sono ovunque positivi. Possiamo essere soddisfatti per la risposta sulla frattura del collo del femore, per esempio, mentre registriamo un ricorso ancora troppo alto ai parti cesarei. Il Programma non è una classifica delle strutture, ma è uno strumento che ci aiuta a capire dove si continua a non dare risposte efficaci e, quindi, a cambiare».



Il Pne lavora sui dati forniti dai sistemi informatici delle Regioni e delle Aziende, prende in considerazione diciannove indicatori per otto aree (cardiocircolatoria, nervosa, respiratoria, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare) delle strutture ospedaliere pubbliche e private, la popolazione di riferimento, il monitoraggio dei volumi di attività, i tempi di attesa per gli interventi, la mortalità ai trenta giorni e gli esiti. Come sottolinea la stessa Agenas, «il Pne non produce giudizi di qualità in merito alle performance ospedaliere e la lettura di ciascuno degli indicatori resi disponibili necessita di un approccio critico e competente per la corretta comprensione dei limiti di validità e precisione delle stime (errori sistematici e errori casuali) e per un’interpretazione non distorsiva».



