Proseguono le iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019. Domani e domenica, gli istituti Tecnico Roth di Via Diez ed il Tecnico Industriale di Via degli Orti ad Alghero, saranno aperti a genitori e studenti Roth e Industriali, porte aperte nel week-end



ALGHERO – In previsione delle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019, l’Istituto di istruzione superiore Angelo Roth di Alghero, che associa il Tecnico di Via Diez ed il Tecnico Industriale di Via degli Orti, ha programmato “Scuolaperta”, il fine settimana durante il quale genitori e studenti potranno visitare l’istituto, gli ambienti di studio ed i laboratori. L’occasione sarà utile per ricevere informazioni su tutti i corsi e partecipare ad alcune esperienze laboratoriali programmate nell’ambito delle attività di orientamento dedicate ai vari corsi.



Nella sede di Via Diez, sono previsti i corsi Cat (Costruzioni ambiente e territorio) per geometri; Afm (Amministrazione finanza e marketing ad indirizzo sportivo), per ragionieri e sportivo; Tecnico economico turismo. Nella sede di Via degli Orti, invece, è previsto il corso di Elettrotecnica ed elettronica per perito elettrotecnico. Gli appuntamenti sono per domani, sabato 27, dalle 16 alle 18, e per domenica 28 gennaio, dalle 10 alle 12.30.