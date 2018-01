Condividi | Red 11:07 Domani pomeriggio, per la prima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di serie B, arriva a Maria Pia, il Sondrio Sertori. Gli algheresi cercano riscatto dopo la sconfitta di Biella, che è costata la vetta della classifica Rugby: anticipo casalingo per l´Amatori Alghero



ALGHERO - In questo fine settimana prenderà il via il girone di ritorno del campionato di serie B di rugby. L’Amatori Alghero, vicecapolista con 43 punti, lo apre ospitando il Sondrio Sertori, squadra che occupa l’ottavo posto in classifica. All’andata, gli algheresi sbancarono il campo dei valtellinesi con il punteggio di 13-32. Furono i primi 4punti di una corsa faticosa, ma ricca di soddisfazioni, giunta al giro di boa.



Da allora, tante cose sono cambiate. E’ stato un percorso in divenire, con nove vittorie e due sconfitte. Dopo la conquista della vetta ai danni del Monferrato (quindici giorni fa) ed un primato durato solo una settimana, vista la sconfitta sul campo del Biella domenica, Anversa ha ben chiaro ciò che la sua formazione può e deve fare. Ogni turno sarà un banco di prova che difficilmente ammetterà errori. Questo perché l’Alghero non nasconde la sua voglia di ritornare in A e per farlo è cosciente che i passi falsi non sono ammessi. Si prospetta una galoppata lunga e difficile, ma la squadra è concentrata e lavora ogni settimana per prepararsi al meglio alle sfide imposte dal calendario.



La giornata numero 12 si giocherà in anticipo a Maria Pia. La gara con il Sondrio, infatti, è in programma domani, sabato 27 gennaio, alle 14.30. Domenica, la capolista Monferrato (47punti) ospita il Lecco. Turno casalingo anche per le due squadre che occupano la terza piazza della classifica, con 42 punti: l'Edilnol Biella contro il Lumezzane ed il Cus Milano contro l'Amatori Capoterra.