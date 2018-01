Condividi | Red 9:57 Nuovo risultato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti messo a segno dai Baschi verdi della locale Guardia di finanza, che tornano ad incentrare le loro attenzioni nel centro storico turritano, dove alcune segnalazioni dei cittadini residenti hanno permesso di individuare una lucrosa attività di spaccio Spaccio a Sassari: nigeriano in manette



SASSARI - Nuovo risultato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti messo a segno dai Baschi verdi della Guardia di finanza di Sassari, che tornano ad incentrare le loro attenzioni nel centro storico turritano, dove alcune segnalazioni dei cittadini residenti hanno permesso di individuare una lucrosa attività di spaccio. A gestire l'illecito traffico era un 27enne nigeriano residente a pochi passi da Corso Trinità. Già da tempo, i militari avevano avviato una mirata attività di monitoraggio di un piccolo pied a terre occupato dal giovane, dove diversi indizi, nonché le notizie acquisite, facevano ritenere fosse in piedi una fiorente attività di compravendita di sostanze stupefacenti.



Nella tarda mattinata di ieri (giovedì), i finanzieri, dopo aver notato l'extracomunitario uscire dallo stabile dove risiede, hanno proceduto a fermarlo per un controllo documentale. I sospetti hanno avuto ulteriore conferma quando l'uomo, uscito dal carcere da pochi mesi ed ancora sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, ha dichiarato di vivere in un centro d’accoglienza del capoluogo, contrariamente a quanto risultava dai precedenti appostamenti. Queste ultime dichiarazioni hanno definitivamente convinto i militari ad intervenire nell'appartamento dove, una volta entrati, hanno proceduto ad una scrupolosa attività di perquisizione che ha consentito di trovare in un armadio svariate dosi di eroina, cocaina e marijuana pronte per la cessione.



Inoltre, sono stati trovati 930euro in banconote e monete di vario taglio, probabile frutto dell'attività di spaccio. A quel punto, i militari hanno proceduto all'arresto del 27enne e, in accordo con il pubblico ministero di turno nella Procura della Repubblica di Sassari, si è proceduto ad accompagnare il nigeriano nella casa circondariale di Bancali. La sostanza stupefacente e le banconote trovate sono state sottoposte a sequestro. L'attività si inserisce nel quotidiano controllo del territorio in cui sono impegnati i finanzieri del Comando provinciale di Sassari che, ad anno appena iniziato, ha già consentito di individuare e sottoporre ad arresto, quattro persone dediti alla vendita di sostanze stupefacenti.