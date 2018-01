Condividi | Red 8:19 Ieri mattina, a Palazzo Ducale, hanno prestato giuramento diciassette nuovi agenti di Polizia amministrativa. Una qualifica che permetterà loro di avere la stessa autorità e potere di azione delle Forze dell´ordine Giurano 17 agenti di Polizia amministrativa



SASSARI - Potranno verificare che i passeggeri viaggino con il biglietto o un abbonamento valido e, nel caso, chiedere i documenti identificativi. D'ora in poi, non fornire loro le generalità o darle false costituirà reato.



Sono i sedici dipendenti dell'Arst ed uno dell'azienda privata Autotrasporti di Serra Gesuino che, dopo aver seguito un corso regionale e superato un esame finale, ieri mattina (giovedì) a Palazzo Ducale, alla presenza dell'assessore comunale Alessandro Boiano delegato del sindaco di Sassari Nicola Sanna, hanno prestato giuramento come agenti di Polizia amministrativa. Una qualifica che permetterà loro di avere la stessa autorità e potere di azione delle forze dell'ordine.



