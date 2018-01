Condividi | Red 23:31 Il partito che, con l´Udc avrebbe dovuto far parte di Noi con l´Italia, la cosiddetta “quarta gamba” della Coalizione di Centrodestra, decide di non presentarsi. «La Coalizione non ha tenuto conto in nessun modo delle nostre richieste», ha spiegato il coordinatore regionale Pietrino Fois Caos candidature: i Riformatori spaccano



ALGHERO - “Siamo fuori, non accettiamo i collegi uninominali che ci propongono e non faremo liste nel proporzionale. La coalizione non ha tenuto conto in nessun modo delle nostre richieste”. Così, il coordinatore regionale dei Riformatori sardi Pietrino Fois ha spiegato la decisione del suo partito di non partecipare alle Elezioni politiche in programma domenica 4 marzo.



Questo, dopo le decisioni prese durante il vertice di Arcore, dove sono state decise le candidature e le strategie sul territorio della coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, la cosiddetta “quarta gamba” che, con i centristi di Roberto Cesa e Raffaele Fitto, vedeva anche la presenza dei Riformatori. Proprio Cesa e Fitto avrebbero perorato la causa riformista, cercando di spiegare agli alleati «che in Sardegna Riformatori e Udc messi assieme diventano il secondo partito della coalizione dopo Forza Italia, ma evidentemente non c'è stato nulla da fare», ha spiegato Fois.



L'accordo originario pare prevedesse una convergenza sulle candidature, con i Riformatori che avrebbero potuto indicare la persona adatta per uno dei Collegi uninominali alla Camera dei Deputati, più uno nel listino proporzionale per il Senato della Repubblica. Accordo disatteso, ma visto che è possibile che queste elezioni vengano decise allo sprint, non è detto che non ci siano nuovi incontri per risolvere la situazione, anche in previsioni di nuove tornate elettorali.



