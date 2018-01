Condividi | Red 18:08 Presto ad Alessandria d´Egitto l´inaugurazione del primo Postgraduate Master´s degree in “Gestione sostenibile del suolo”. Raggiunto l´obiettivo del progetto di cooperazione internazionale Ilham-Ec Trenta docenti egiziani all´Università di Sassari



SASSARI - Trenta docenti delle quattro università egiziane de Il Cairo, Alessandria, Zagazig e Damanhour si sono riuniti all'Università degli studi di Sassari per partecipare ad un training nell'ambito del progetto Ilham-Ec. Coordinato da Luciano Gutierrez, delegato del rettore all'Internazionalizzazione ed Erasmus dell'Università di Sassari, il progetto “Interuniversity learning in higher education”, cofinanziato dal programma europeo Erasmus plus, raggiungerà presto il suo obiettivo.



Lunedì 19 febbraio, nell'antica biblioteca di Alessandria d'Egitto sarà inaugurato il primo “Postgraduate Master's degree” (corso di laurea specialistica) in “Gestione sostenibile del suolo”. Unico nel suo genere in Egitto, questo corso, costruito sotto l'egida dell'Università di Sassari in collaborazione con le Università di Leeds (Gran Bretagna) e di Salonicco (Grecia), è il primo percorso formativo congiunto mai istituito in Egitto, e contribuirà alla formazione di giovani esperti in tematiche strategiche per lo sviluppo dell'Egitto e di tutto il Nord Africa. Infatti, solo il 3percento dell'Egitto è coltivato ed il Paese è soggetto a rilevanti fenomeni di desertificazione.



Nel progetto Ilham-Ec è coinvolta anche UniMed, unione delle università del Mediterraneo, e la Advanced computer system. Il training, in corso di svolgimento nel dipartimento di Agraria fino a domani, venerdì 26 gennaio, segue quelli già svolti nelle Università di Leeds e Salonicco ed è di fatto l'ultimo passo prima della partenza del nuovo corso, approvato dal Ministero dell'Educazione egiziano.