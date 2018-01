Condividi | M.V. 12:00 Partirà il 28 giugno il collegamento settimanale con l´aeroporto di Santiago de Compostela. Ultimo volo il 13 di settembre. Pacchetti all-inclusive col tour operator Europlayas Alghero-Santiago, charter a giugno



ALGHERO - Lo scalo di Alghero saluta con piacere l'ultima novità in termini di rotte e destinazioni per la summer 2018. Partirà il 28 giugno il collegamento charter settimanale con l'aeroporto di Santiago de Compostela. Già prenotabili pacchetti all-inclusive col tour operator Europlayas.



Il volo, operato tutti i giovedì dalla compagnia aerea regionale spagnola con sede a Valencia, Air Nostrum, su vettori Crj-1000 da cento passeggeri, prevede partenze dirette dall'aeroporto di Alghero alle ore 10.40 (arrivo ore 12. 40) e da Santiago alle ore 13.20 (atterraggio previsto in Sardegna alle 15.20).



L'ultimo collegamento è calendarizzato per il 13 di settembre con decollo da Alghero. In totale Europlayas ha messo in vendita più di 2400 posti, incrementando il calendario estivo del Lavacolla. Il charter si aggiunge al volo di linea stagionale in partenza con Vueling sulla capitale Catalana, Barcellona [ LEGGI ], e al collegamento con Madrid di prossima attivazione con gli incentivi per la destagionalizzazione.